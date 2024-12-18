رئيس مجمع ماليزي ضخم في ضيافة الرئيس تبون

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، تان سري ويليام شانغ، الرئيس التنفيذي لمجمع "ليون".

وحضر اللقاء كل من بوعلام بوعلام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، ومحمد عرقاب، وزير دولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وسيفي غريب، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وعمر ركاش المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حسب بيان رئاسة الجمهورية.

وكان مجمع "ليون" الماليزي قد شرع في إجراءات تجسيد مشاريع صناعية "هيكلية ضخمة" في الجزائر، بقيمة إجمالية تناهز 6 مليار دولار، حسبما أعلن المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، سابقا.

يذكر أن المجمع الماليزي "ليون" تأسس في ثلاثينيات القرن الماضي، وهو ينشط حاليا بالإضافة إلى ماليزيا، في الصين وسنغافورة وهونغ كونغ وكمبوديا ولاوس، أساسا في قطاعات التعدين، والصلب، والتطوير العقاري، والزراعة، والخدمات، والبيع بالتجزئة.