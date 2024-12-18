عطاف يتحادث مع مسؤولة أوروبية

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية من قبل الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الدفاع، كاجا كالاس، وفق بيان للوزارة.

وسمح الاتصال الهاتفي، حسب البيان، بـ "تناول العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وبحث سبل تعزيزها في إطار التوجه نحو بناء شراكة متوازنة تعود بالنفع على الطرفين".

كما تطرق الطرفان، خلال ذات الاتصال، إلى "تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما المستجدات في سوريا الشقيقة"، يضيف ذات البيان.