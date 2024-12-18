طاقم تحكيم جزائري في كأس الخليج

يشارك طاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال لإدارة مقابلات بطولة خليجي 26 لكرة القدم، المقررة في العاصمة الكويتية في الفترة الممتدة من 21 ديسمبر الجاري إلى غاية 3 جانفي 2025.

وبالإضافة إلى مصطفى غربال يتكون الطاقم الجزائري من الحكمين المساعدين، غوراري مقران وزرهوني عباس أكرم.

وتشهد الدورة مشاركة 42 حكما وتضم ثلاثة محاضرين دوليين وهم: إسماعيل الحافي (الأردن) ومحمد صبح الدين (ماليزيا) وعلي الطريفي (السعودية).

وتحسبا لهذه المنافسة الخليجية، أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اليوم الأربعاء عن انطلاق فعاليات دورة حكام بطولة خليجي 26 وذلك في مقر إقامة الحكام في العاصمة الكويتية.

يذكر أن الطبعة الـ 26 من كأس الخليج تقام في الكويت بمشاركة البلد المنظم، عمان، قطر، الإمارات العربية المتحدة، العراق، اليمن، المملكة العربية السعودية والبحرين.