والي البليدة يأمر بالتحقيق في نقل مريضة على سرير متحرك

في سابقة غير معهودة، بعد تناقل خبر نقل وتحويل سيدة مريضة في سرير متحرك لرفض العيادة متعددة الخدمات بالشبلي التكفل ونقلها إلى مسكنها، أسدى والي البليدة عشية اليوم، أمرا بفتح تحقيق حول حقيقة الحادث ومعاقبة المسؤولين عنه.

تفاصيل الواقعة، حسب بيان توضيحي عن مديرية الصحة في البليدة، أن الطاقم الطبي بالعيادة في الشبلي استقبل سيدة مريضة منذ يومين، في وقت متأخر من الليل، أين تلقت العناية الطبية حيث تم فحصها وتحويلها إلى مسكنها على متن سيارة إسعاف بشكل عادي.

لكن يحدث أن تعاود المريضة زيارة العيادة للفحص والعلاج من جديد في حدود الساعة الثالثة فجرا، وبعد الفراغ من العناية بها، لم تنجح محاولة ابنها في أن يتم نقلها إلى مسكنها عبر سيارة إسعاف، وبعد أن "سقط مطلبه في الماء" وجد نفسه مضطرا إلى التكفل بها ونقلها وهي طريحة الفراش فوق سريرها المتحرك، حيث شق بها الأزقة والشوارع وسط ظلمة الصبح والبرد الشديد، لينتشر خبر الحادث ويثير تذمرا وغضبا وتعليقات بين المواطنين.

وتدخل الوالي اليوم وأمر بالتحقيق في تفاصيل الواقعة مع الأمر بمحاسبة من تسبب في تلك الحادثة.