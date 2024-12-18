هنري ينتقد غوارديولا بسبب محرز

انتقد اللاعب الدولي الفرنسي السابق، تيري هنري، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا بسبب استغنائه عن خدمات الدولي الجزائري رياض محرز.

وقال تييري هنري، الذي يعمل كمحلل لـ "سكاي سبورتس": "أين هي أهداف رياض محرز؟ أين هي أهداف كيفين دي بروين وإلكاي غوندوغان؟".

وأضاف: "هالاند يقوم بما يجيد القيام به، لكننا نشعر بغياب هؤلاء اللاعبين القادرين على التسجيل والصناعة في الأوقات الحاسمة".

وتابع: "نادرا ما ننتقد بيب غوارديولا، لكننا الآن أمام حتمية طرح التساؤل بخصوص الخيارات التي قام بها مؤخرا".

وواصل: "الآن يمكننا أن نعلق على قراراته بالسماح لكول بالمر ورياض محرز بالرحيل، وقراره بإعادة غوندوغان وهو ليس بنفس المستوى الذي مكّنه من تسجيل 17 هدفا في موسم واحد؟".

وجاءت تصريحات تييري هنري تزامنا مع تحسر الكثير من المتابعين على رحيل رياض محرز وكول بالمر، خاصة أن اللاعبين الذين ينشطون في منصبيهما حاليا يفتقدون للفعالية أمام المرمى سواء تهديفا أو صناعة للأهداف.

ويواجه حامل لقب الدوري الإنجليزي واحدة من أسوأ فتراته تحت قيادة غوارديولا، بعدما سجل 8 هزائم في آخر 12 مباراة، كان أبرزها الانهيار في ديربي مانشستر أمام الغريم يونايتد، وتزامنت هذه السلسلة السلبية مع تراجع القدرة الهجومية للفريق.