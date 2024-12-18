اتحاد الجزائر يدعم صفوفه

كشف نادي اتحاد الجزائر، اليوم الأربعاء، عن أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي الذي ينطلق يوم 5 جانفي المقبل.

وأعلنت الصفحة الرسمية للنادي العاصمي على "فايسبوك" ضم المهاجم أحمد خالدي بعقد يمتد حتى جوان 2027 قادما من العربي الكويتي.

وأضاف نادي "سوسطارة": "خالدي انضم إلى فريقنا في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ عقده و تحصل على وثائقه من نادي العربي الكويتي".

وانتقل خالدي الصيف الماضي إلى النادي الكويتي بعقد يمتد لسنتين بعدما تألق مع نادي شباب قسنطينة.

وكان مدرب اتحاد الجزائر، نبيل معلول، قد كشف الأسبوع الماضي عن حاجة الفريق إلى بعض الصفقات في الميركاتو الشتوي من أجل تدعيم الصفوف والمنافسة على كل الجبهات (بطولة، كأس الجمهورية وكأس الكاف).