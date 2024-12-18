لقب جديد لريال مدريد (فيديو)

توج نادي ريال مدريد الإسباني بلقب بطولة كأس القارات للأندية عقب فوزه على باتشوكا المكسيكي بثلاثية نظيفة مساء الأربعاء على ملعب لوسيل المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة.

ومنح النجم الفرنسي كيليان مبابي التقدم للنادي الملكي في الدقيقة 37 إثر تمريرة جميلة من البرازيلي فينيسيوس جونيور، وضاعف البرازيلي رودريغو النتيجة لريال مدريد في الدقيقة 53 بتسديدة رائعة بقدمه اليمنى من حدود منطقة الجزاء وضعها بعيداً عن متناول كارلوس مورينو حارس باتوشكا.

واختتم فينيسيوس جونيور، الحاصل يوم أمس على جائزة أفضل لاعب من قبل ""الفيفا" في الدوحة، النتيجة للفريق الملكي بإحرازه الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وحقق فريق المدرب كارلو أنشيلوتي اللقب الأول للبطولة المستحدثة من الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، التي حلت محل كأس العالم للأندية التي تغير نظامها لتقام كل أربع سنوات بمشاركة 32 فريقا على أن تستضيف الولايات المتحدة النسخة الأولى في الصيف المقبل.