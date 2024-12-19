إصابة 15 شخصا في حادث مرور بالعلمة

أصيب 15 شخصا، فجر اليوم الخميس، في حادث مرور بمدينة العملة في ولاية سطيف.

وحسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد تدخلت مصالحها على الساعة الخامسة و 57 دقيقة، من أجل حادث اصطدام بين سيارة وحافلة لنقل العمال بالمكان المسمى مفترق الوزن الثقيل، ببلدية بازر صخرة بدائرة العلمة.

وقد خلف الحادث إصابة 16 شخص بجروح مختلفة الخطورة، تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى العملة لتلقي العلاج.

وقد أظهرت صورا تمت مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي، انقلاب الشاحنة بعد الاصطدام العنيف، وضرر كبير لحق بالجزء الأمام لسيارة نفعية.