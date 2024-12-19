رسالة خطية من الرئيس تبون إلى نظيره المالاوي

استقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، بليلونغوي، من قبل رئيس جمهورية مالاوي، لازاروس شاكويرا، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى عدد من دول إفريقيا الجنوبية، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، مساء الأربعاء، فقد سلّم سايحي "رسالة خطية من السيد رئيس الجمهورية إلى نظيره المالاوي ونقل له تحياته الأخوية وتقديره العميق"، مؤكدا حرص رئيس الجمهورية "على تعزيز أواصر التعاون والتضامن بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين"، يضيف البيان.

من جهته، "أشاد الرئيس المالاوي بزيارته السابقة للجزائر وعبر عن رغبته العميقة في النهوض بالتعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الزراعة، السياحة و المناجم، مؤكدا أهمية هذه القطاعات في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الفائدة المشتركة لشعبي البلدين".

وكلف الرئيس المالاوي ضيفه بنقل تحياته الخاصة و تقديره العميق لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حسب نفس المصدر.