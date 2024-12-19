انخفاض في أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس 19 ديسمبر، وسط مخاوف من ركود اقتصادي قد يؤدي إلى تراجع الطلب عالميًا.

ويأتي ذلك حسب المعطيات التي تقدمها منصة الطاقة المتخصصة في رصد سوق النفط العالمية )مقرها واشنطن( ، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) إلى أنه سيبطئ وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة في 2025، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتقليص الطلب على الوقود.

وتراجعت الأسعار بعد أن أصدر محافظو المصارف المركزية الأميركية توقعات تدعو إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في عام 2025 بسبب مخاوف بشأن ارتفاع التضخم، وهو ما يعد أقل بنصف نقطة مما توقعوه اعتبارًا من سبتمبر.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الأربعاء 18 ديسمبر، على ارتفاع بنسبة 1% لتسجل أول مكاسب خلال 3 جلسات.

وبحلول الساعة 06:41 صباحًا بتوقيت غرينتش تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم فبراير 2025، بنسبة 0.29%، لتصل إلى 73.18 دولارًا للبرميل.

وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم جانفي 2025، بنسبة 0.55%، لتصل إلى 70.19 دولارًا للبرميل

وتشير التوقعات الجديدة إلى التحول إلى وتيرة أكثر حذرًا لتخفيضات أسعار الفائدة في العام المقبل بعد أن حقق صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي التخفيض الثالث على التوالي في تكاليف الاقتراض قصير الأجل في ختام اجتماعهم يومي 17 و18 ديسمبر.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض، مما يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.