الكشف عن فوائد غير معروفة لشرب الماء

كشفت دراسة حديثة، عن فوائد صحية غير معروفة لشرب الماء، ومن المعروف أن الحفاظ على الترطيب الجيد أمر مهم لصحة الإنسان، ولكن هذه الدراسة تطرقت إلى تفاصيل أكثر تحديدا تشرح المزيد من الفوائد المحددة المرتبطة بشرب كميات وفيرة من الماء، والتي قد تكون مفاجئة للبعض.

قام باحثون من جامعة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا (UCSF) بمراجعة 18 دراسة سابقة، شملت نحو 48 مشاركاً في المتوسط، أظهرت غالبيتها فوائد شرب الكثير من الماء. حتى الآن، لم تتوصل الأبحاث المتعلقة بالاستهلاك المرتفع للماء، مثل شرب أكثر من 8 أكواب يومياً، إلى استنتاجات قاطعة حول الفوائد الصحية، حيث تباينت النتائج، بسبب عوامل مثل الجنس والعمر والبيئة، وتظهر هذه المراجعة أن هناك فوائد عديدة وراء شرب كميات كبيرة من الماء تتجاوز مجرد الشعور بالانتعاش. ي

قول الطبيب المختص في المسالك البولية، بنجامين بريير، من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، (UCSF)،إن عدد الأبحاث الجادة في هذا المجال كان محدوداً، ولكن في بعض المجالات المحددة، كانت هناك فوائد ذات دلالة إحصائية.

وأضاف: "على حد علمنا، هذه هي أول دراسة تقيم فوائد استهلاك الماء على النتائج الصحية على نطاق واسع". وحسب أبحاث الدراسة ، تمثلت أهم الفوائد المرتبطة بشرب المزيد من الماء في تقليل خطر تكوّن حصوات الكلى والمساعدة في فقدان الوزن.

كما أظهرت دراسات فردية أيضًا أن شرب الماء يساعد في الوقاية من الصداع النصفي، والتهابات المسالك البولية، ويسهم في التحكم في السكري وانخفاض ضغط الدم. من ناحية أخرى، فإن الأدلة العلمية أكثر وضوحًا فيما يتعلق بمخاطر عدم شرب كميات كافية من الماء، حيث ارتبط الجفاف بتقليل متوسط العمر وزيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.

يحتاج الجسم إلى الماء ليبقى باردًا ويتخلص من الفضلات، وبالتالي يجب تعويض هذا الفاقد بشكل مستمر. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يُوصى بشرب نحو 3.2 لتر يومياً من الماء للرجال (نحو 14 كوبًا تقريبا)، ونحو 2.7 لتر يومياً للنساء (ما يعادل 11 كوبًا) في المناخات المعتدلة. ومع ذلك، سيختلف الأمر حسب طبيعة الجسم والبيئة.