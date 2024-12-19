افتتاح الطبعة الـ 32 لمعرض الإنتاج الوطني اليوم

تفتتح الطبعة الـ32 لمعرض الإنتاج الجزائري، اليوم الخميس، بقصر المعارض بالصنوبر البحري "صافكس"، وتستمر إلى غاية 28 ديسمبر الجاري، وهذا بمشاركة أزيد من 600 عارضا.

وأوضحت المكلفة بالإعلام بـ"صافكس"، حفيظة مقداد، حسب ما نقله التلفزيون العمومي، أنه "تم تنظيم هذه الطبعة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتحت إشراف وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، من طرف شركة "الجزائر للمعارض"، فرع "صافكس"، تحت شعار "إنتاجنا، عماد سيادتنا".

وقالت أن "هذا الحدث الاقتصادي الهام سيجمع كبرى الشركات الوطنية العمومية والخاصة على مساحة إجمالية تفوق 28 ألف متر مربع، حيث سيتم عرض صناعات غذائية، صناعات مصنعة، صناعات إلكترونية وكهرومنزلية، صناعات كيميائية وبتروكيماوية والطاقة، صناعات ميكانيكية والحديد والصلب، صناعات نسيجية، البناء ومواد البناء، وكذا قطاع الخدمات والصناعات العسكرية".