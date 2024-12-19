الإرهابي المدعو "خزيم" يسلم نفسه

سلم الإرهابي المسمى بن خية كوالي، المدعو "خزيم" نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته مسدس (1) رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى وتم توقيف (9) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

ووفقا لذات البيان، "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (65) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (134) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، كما تم ضبط (1710) غرام من مادة الكوكايين و(376917) قرص مهلوس خلال عمليات أخرى متفرقة".

وأضاف البيان، أنه "تم توقيف (515) شخصا وضبطت (56) مركبة و(344) مولدات كهربائية و(200) مطرقة ضغط و(08) أجهزة كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام".

كما كشف البيان، أنه "تم توقيف (19) شخصا آخر وضبط (13) بندقية صيد ومسدس (1) آلي و(102130) لتر من الوقود، بالإضافة إلى (19) قنطارا من مادة التبغ و(28) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة وهذا خلال عمليات متفرقة".

وفي سياق آخر، يضيف البيان، تم إحباط محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وإنقاذ (88) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

كما تم توقيف (395) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.