تونس: وفاة صديق الثورة الجزائرية

توفي المقاوم التونسي مسعود بن جمعة، صاحب مقهى "الدينار" وسط العاصمة تونس، والذي كان يمنح محل المقهى لصالح قيادات الثورة الجزائرية للاجتماع، بعد أوقات العمل، لتدبير شؤون الثورة والتسليح واللاجئين وغيرها.

وقدمت القنصلية الجزائرية في تونس التعزية لعائلة المقاوم، وقال نجله إسكندر بن جمعة، لـ" الخبر"، "والدي كان يحب الجزائر كثيرا، وكان يعتبر انه قام بواجب وطني اتجاه بلد شقيق، وقد كان في غاية السعادة عندما تم تكريمه من قبل الجزائر".

وعرف الإسهام التاريخي لهذا المقاوم التونسي عقب الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد قبل عام إلى المدينة القديمة في تونس، حيث أكد الرئيس التونسي أن قيادات الثورة كانت تجتمع في هذا المقهى.

و في الاحتفالات بعيد الاستقلال في الخامس جويلية الماضي، قامت القنصلية الجزائرية في تونس، بتكريم المقاوم مسعود بن جمعة، نظير إسهامه في إسناد ثورة الجزائر، خلال حفل كرمت فيه مقاومون وشخصيات تونسية أخرى.