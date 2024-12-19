تيبازة: سيارة تقتل طفل في الثالثة من العمر

لقي، طفل يبلغ من العمر 3 سنوات حتفه تحت عجلات سيارة سياحية، صبيحة اليوم الخميس، بحي وادي مرزوق بعاصمة ولاية تيبازة.

وقد اثارت الحادثة موجة سخط في أوساط سكان الحي الذين طالبوا مرارا بوضع ممهلات على الطريق الرئيسي الذي يشهد قيادة متهورة من طرف بعض أصحاب المركبات.

وأشار شهود عيان لـ"الخبر"، أن الطفل كان يهم بعبور الطريق متوجها إلى محل تجاري قريب من المنزل العائلي، غير أن سيارة سياحية باغتته وأردته قتيلا.

ويشهد الطريق الرئيسي لحي وادي مرزوق قيادة بسرعة مفرطة في غياب الممهلات، حيث سبق وأن شهد حوادث مرور مماثلة، غير أن تأخر السلطات في الإستجابة لمطالب السكان بتنصيب ممهلات ينذر بسقوط المزيد من الضحايا.