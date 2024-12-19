مشروع استراتيجي لرفع قدرات الجزائر من الغاز

بلغت نسبة إنجاز مشروع مركب استخراج غاز البترول المسال بغرد الباقل بولاية ورڤلة، 70 بالمائة ومن المتوقع استلامه خلال السداسي الأول من السنة المقبلة 2025. وتم الإعلان عن ذلك خلال زيارة عمل قام بها وفد من المجمع العمومي، يقوده الرئيس المدير العام للمجمع، رشيد حشيشي، إلى إيطاليا، أين اجتمع بمسؤولي شركة "تيكنيمونت" التي أسند إليها هذا المشروع.

من المنتظر، حسب بيان صادر عن سوناطراك، أن ينتج المركب ما يعادل 1000 طن يوميا من غاز البترول المسال، و300 طن من المكثفات، وفقا لما ورد في العرض الذي قدمه الفريق المكلف بالمشروع على مستوى شركة "تيكنيمونت" للوفد الجزائري، في اجتماع جرى بمقر الشركة بميلانو الايطالية.

وبخصوص مشروع بناء مركب بتروكيميائي لإنتاج ألكيل البنزين الخطي، الذي يعد مادة أساسية في صناعة مواد التنظيف والمنظفات الصناعية، تلقى وفد مجمع سوناطراك أيضا عرضا حول هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 05ر1 مليار دولار. وسيتم على مستوى هذا المركب، الذي أسندت مهام إنجازه إلى "تيكنيمونت"، إنتاج 100 ألف طن سنويا من ألكيل البنزين الخطي، مما يساهم في تغطية السوق الوطنية وتصدير الفائض بدءا من نهاية 2027، حسب البيان.

وقام الوفد الجزائري كذلك بعقد اجتماع عمل تقني مع الرئيس المدير العام لشركة "تيكنيمونت"، أليساندرو برنيني، حول الخطوة الثانية من مشروع منشآت تعزيز مكمن حاسي الرمل - المرحلة الثالثة "بوستينغ 3"، الذي انطلقت أشغال بنائه رسميا في الفاتح من هذا الشهر، يضيف المصدر.

وحضر هذا الاجتماع الفريقان، التقني والتجاري لتيكنيمونت، حيث تم تقديم عرض تفصيلي حول إدارة المشروع والجوانب الاستشرافية المتعلقة به. كما تم التركيز أيضا على أهمية تسليم المشروع في الآجال التعاقدية، نظرا لأبعاده الإستراتيجية في دعم قدرات إنتاج الغاز لسوناطراك.

عقب ذلك، تم تبادل الحديث مع أعضاء الفريق المكلف بإدارة المشروع للاستماع إلى آرائهم بشأن سير الأشغال، حيث أكد السيد حشيشي على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وضمان أعلى مستويات الجودة في التنفيذ.

وفي إطار متابعة تنفيذ المشاريع الإستراتيجية لمجمع سوناطراك، قام الرئيس المدير العام، رشيد حشيشي، والوفد المرافق له، بزيارة تفقدية إلى إيطاليا لمعاينة مستوى تقدم الأشغال في المشاريع المسندة إلى الشركات الإيطالية، وعلى رأسها شركة تيكنيمونت. وشملت الزيارة مشروع منشآت تعزيز مكمن حاسي الرمل - المرحلة الثالثة - الخطوة الثانية، الذي انطلقت أشغال بنائه رسميًا في الفاتح من هذا الشهر.

وخلال هذه الزيارة، عقد رشيد حشيشي اجتماعا تقنيا رفيع المستوى مع الرئيس المدير العام لشركة تيكنيمونت، أليساندرو برنيني، بمقر الشركة في ميلانو، بحضور الوفد المرافق والفريقين التقني والتجاري لتيكنيمونت. وتخلل الاجتماع عرض تفصيلي حول إدارة المشروع والجوانب الاستشرافية المتعلقة به، مع التركيز على أهمية تسليم المشروع في الآجال التعاقدية نظرًا لأبعاده الإستراتيجية في دعم قدر ت إنتاج الغاز لسوناطراك. وعقب الاجتماع، زار وفد سوناطراك الفريق المكلف بإدارة المشروع حيث تبادل الحديث مع أعضائه واستمع إلى آرائهم بشأن سير الأشغال، وأكد الرئيس المدير العام على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وضمان أعلى مستويات الجودة في التنفيذ.

كما شملت الزيارة متابعة مشروع بناء مركب بتروكيميائي لإنتاج ألكيل البنزين الخطي، الذي يعد مادة أساسية في صناعة مواد التنظيف والمنظفات الصناعية، وقد أسندت أشغال هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته 1.05 مليار دولار، إلى شركة تيكنيمونت. ومن المتوقع أن ينتج المركب 100 ألف طن سنويًا من ألكيل البنزين الخطي، مما يساهم في تغطية السوق الوطنية وتصدير الفائض بدءًا من نهاية عام 2027.

وتأتي هذه الزيارة "في إطار حرص سوناطراك على الإشراف المباشر على تنفيذ مشاريعها الإستراتيجية، وضمان التزام المقاولين بمعايير الجودة والتسليم ضمن الآجال التعاقدية المحددة، نظرا لأهمية هذه المشاريع في تحقيق الأهداف التنموية للشركة وتعزيز مكانتها في السوقين المحلي والدولي".