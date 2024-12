"Chery Algérie" a démenti, dans un communiqué publié ce jeudi, l’opération de vente de voitures à crédit.

Elle a expliqué qu'une fausse page sur les réseaux sociaux prétendait vendre des voitures de la marque "Chery" à crédit.

La société a confirmé que cette page ne représente en aucun cas l'entreprise et qu'elle promeut des offres fictives dans le but de tromper et d'exploiter les consommateurs.