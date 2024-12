Depuis le point zéro… élimination de 4 soldats sionistes à Gaza

Les Brigades Izz al-Din al-Qassam, branche militaire du mouvement de résistance islamique Hamas, ont annoncé, dans un communiqué publié sur l'application Telegram, qu'un de leurs combattants avait réussi, ce jeudi matin, à poignarder un officier et trois soldats sionistes depuis le point zéro dans le camp de réfugiés de Jabaliya, au nord de la bande de Gaza.

Selon le communiqué des Brigades Izz al-Din al-Qassam, le combattant a réussi à neutraliser l'officier et les soldats et à saisir leurs armes personnelles.

Cette opération est considérée comme la première du genre pendant la guerre en cours contre la bande de Gaza, selon les observateurs.