الصناعة العسكرية .. الرئيس تبون يدعو لرفع نسبة الإدماج

أشاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بالمستوى الذي وصلت إليه الصناعة العسكرية في الجزائر.

ونقل التلفزيون العمومي تصريحات رئيس الجمهورية عند تفقده جناح وزارة الدفاع الوطني، بمناسبة Yشرافه على افتتاح الطبعة الـ 32 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض، حيث اعتبر أن الصناعة العسكرية هي قاطرة الصناعة الوطنية.

ووفق ذات المصدر دعا الرئيس تبون إلى ضرورة رفع نسبة الإدماج في الصناعة العسكرية إلى 50 أو 60 في المائة.

وخلال زيارته لجناح وزارة الدفاع الوطني، تفقد رئيس الجمهورية مؤسسة الإنجازات الصناعية سريانة واستمع إلى شروحات بجناح مؤسسة البناء والتصليح البحريين للجيش الوطني الشعبي.

وزار رئيس الجمهورية مؤسسة صناعة الطائرات للجيش الوطني الشعبي ووقف عند الشركة الجزائرية للأنسجة الصناعية والتقنية للجيش الوطني الشعبي، كما زار دائرة الإشارة ومنظومات القيادة والسيطرة بوزارة الدفاع الوطني.

وتفقد الرئيس تبون مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية للجيش الوطني الشعبي وجناح مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة، وزار جناح القاعدة المركزية للإمداد.