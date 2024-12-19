تفكيك شبكة إجرامية مختصة في قرصنة المكالمات الدولية

تمكنت عناصر البحث والتحري التابع للدرك الوطني بولاية المسيلة، من الإطاحة بشبكة إجرامية تنشط في مجال قرصنة وتهريب المكالمات الهاتفية الدولية.

ووفق بيان صدر اليوم الخميس، لمصالح الدرك، فإن الشبكة الإجرامية كانت تستخدم أجهزة إلكترونية محظورة في الجزائر.

ويندرج ذلك، -حسب البيان-، في "إطار تعزيز الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، أسفرت عن توقيف المتورطين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة"، ولم تذكر مصالح الدرك تاريخ العملية.

و"بعد تقديمهم أمام وكيل الجمهورية ببوسعادة، تم بإيداع 6 متهمين الحبس المؤقت على ذمة التحقيق."