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رياضة

تصنيف الفيفا: الخضر ينهون 2024 في هذه المرتبة

19 ديسمبر 2024 ()

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أنهى المنتخب الوطني سنة 2024 في المركز الـ 37 في تصنيف "فيفا"، حسب ما كشف عنه، الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس.

وقد، أحرز "الخضر" نتيجتين إيجابيتين خلال مباراتي نهاية تصفيات كأس إفريقيا للأمم (كان 2025) التي أسدل عليها الستار في شهر نوفمبر الماضي بتعادل (0-0) خارج القواعد أمام غينيا الاستوائية و فوز عريض بالجزائر أمام ليبيريا (5-1).

وعلى الصعيد القاري، تحتل الجزائر المركز الرابع بمجموع 85. 1495 نقطة، متقدمة على حامل اللقب القاري، كوت ديفوار (المركز 46) و نيجيريا (وصيف بطل إفريقيا) (المركز 44).

أما منافسو "الخضر" في تصفيات كأس العالم 2026، فاحتفظوا بنفس مراكز شهر نوفمبر الفارط، فالموزمبيق، التي تشاطر الجزائر صدارة المجموعة السابعة، احتل المركز الـ 96، بوتسوانا (136)، غينيا (58)، الصومال (202) وأوغندا (88).

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