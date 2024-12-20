أول وفد أمريكي في دمشق منذ سقوط الأسد

وصل، فجر اليوم الجمعة، وفد دبلوماسي أمريكي، برئاسة بربارة ليف مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وكل من السفير روجر كارستنز والمستشار الأول في دائرة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا دانيال روبنستاين، إلى سوريا، في أول زيارة دبلوماسية لدمشق بعد إسقاط بشار الأسد.

وحسب بيان للخارجية الأمريكية، نقلته وسائل إعلام محلية وعربية، أن "أعضاء الوفد ينوي عقد لقاء مع ممثلي "هيئة تحرير الشام "، للتباحث بخصوص دعم المبادئ التي أقرها اجتماع العقبة في الأردن".

وخلال تواجده في سوريا، -يضيف البيان- "يأمل الوفد معرفة معلومات عن الصحافي المفقود أوستن تايس ومجد كملماز ومواطنين أمريكيين آخرين اختفوا في سوريا في زمن حكم الأسد".

وأشار المصدر، أن "أعضاء الوفد سيتواصلون مع الهيئات الشعبية السورية والجمعيات المدنية وعدد من الناشطين، من أجل التعرف على مختلف وجهات النظر المتعلقة بمستقبل سورية".