شهداء في غارات صهيونية بقطاع غزة

استشهد 11 فلسطينيا، وأصيب عدد آخر في عمليات قصف متفرقة نفذتها طائرات الاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر ميدانية باستشهاد 8 فلسطينيين، وإصابة عدد آخر في 3 عمليات قصف منفصلة، نفذتها طائرات الاحتلال على منازل سكنية في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، حسب ما كشفته وكالة "وفا".

في غضون ذلك، استشهد شخص وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال تجمعا في دير البلح وسط القطاع. وقال الدفاع المدني، حسب الوكالة، إن "فرقه انتشلت جثماني شهيدين إثر قصف صهيوني على حي الجنينة في مدينة رفح جنوبي القطاع".

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة، المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 45 ألفا و129 شهيدا، و107 آلاف و338 جريحا، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها على قطاع غزة لليوم الـ440 تواليا، مستهدفة المدنيين في المنازل ومراكز الإيواء ومخيمات اللجوء، وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة.