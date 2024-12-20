استرجاع قطع أثرية في برج بوعريريج

ألقت مصالح الدرك الوطني، ببرج بوعريريج، القبض على جماعة إجرامية منظمة مختصة في تهريب الآثار، تتكون من أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 27 و39 سنة.

وفي تصريح لـ"الخبر"، أمس الخميس، قال المساعد الرئيسي، زهير ميهوبي، من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج، إن "العملية تمت بناء على معلومات واردة إلى أفراد مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني، عن قيام المشتبه فيهم بتهريب تحف فنية وممتلكات ثقافية أثرية وبيعها بمبالغ باهظة.

وأضاف زهير ميهوبي: "على إثرها وضعت ذات المصالح خطة محكمة مكنت من توقيف أربعة أشخاص، وحجز قطع أثرية فنية أصلية غير مقلدة، منها تمثال لامرأة من مادة البرونز، يعود للقرن التاسع عشر الميلادي، إضافة إلى تحفتين فنيتين، مطرقة مصنوعة من معدن أصفر، ومجسم على شكل مسدس تقليدي، إضافة إلى هواتف ذكية ومركبتين مستعملتين في الجريمة".

و بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى الجهات القضائية المختصة.