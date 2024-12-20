وفد من "الفيفا" في الجزائر

وصلت عملية تكييف القانون الأساسي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، مع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلى مرحلتها الأخيرة، بعد أن استغرقت 5 سنوات كاملة.

وكشف مصدر عليم لـ"الخبر" أن وفدا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيصل إلى الجزائر، هذا الأحد، لمراجعة آخر التعديلات التي عرفتها مسودة القانون الأساسي "الجديد"، بعد أن صادقت عليها وزارة الرياضة.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد انطلق في 2019 في عملية مطابقة قانونه الأساسي مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأعلنت "الفاف" في مناسبتين، جوان 2021، في عهد الرئيس عمارة شرف الدين، ثم في أفريل 2023، في فترة الرئيس جهيد زفيزف، عن انتهاء العملية، لكن ذلك ولأسباب شتى، لم يرسّم عبر الذهاب إلى الجمعية العامة للمصادقة على المسودة المعدلة للقانون الأساسي.

ومن بين أبرز التعديلات التي كانت محل جدل ما بين "الفاف" والوزارة، ومعهما ممثلو "الفيفا"، تلك المتعلقة بإلغاء عضوية الشخصية المعنوية، وبالتالي سقوط عضوية الرؤساء السابقين لـ"الفاف".

بالمقابل تقرر الإبقاء على العضوية الشرفية لممثل منتخب جبهة التحرير الوطني، على أساس أنها تحمل رمزية تاريخية، وبقي من أعضائها عنصران فقط على قيد الحياة.

هذا ومن المقرر، وفي حال مصادقة ممثلي "الفيفا"، خلال هذه الزيارة على مسودة القانون الأساسي الجديد، الذهاب نحو عقد جمعية عامة استثنائية، نهاية شهر جانفي المقبل، للمصادقة على التعديلات، ومنها الذهاب إلى الجمعية العامة الانتخابية لـ"الفاف"، شهر مارس المقبل، باعتماد التعديلات الجديدة.