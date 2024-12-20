الإعلان عن رزنامة مسابقة الدكتوراه

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الخميس، عن رزنامة مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث، الدخول الجامعي 2024-2025.

وأوضحت الوزارة عبر بيان لها، أن "فتح الأرضية الرقمية progress للتسجيل في مسابقة الدكتوراه من خلال الرابط: http://progress.mesrs.dz/webdoctorat سيكون من الثاني جانفي إلى الـ14 جانفي 2025.

وحسب البيان، "تودع ملفات الترشح للمسابقة وتأكيد الخيارات من طرف المترشحين عبر الأرضية الرقمية (PROGRES) من الـ15 إلى الـ19 جائفي 2025، وتتم مراقبة ومطابقة ملفات المترشحين من طرف المصالح المكلفة بالتكوين فيما بعد التدرج، عبر نفس الأرضية الرقمية، على مستوى المؤسسات الجامعية، من الـ20 إلى الـ25 جانفي 2025.

وأضاف البيان ذاته: "ستكون دراسة ملفات الترشح من طرف لجنة التكوين في الدكتوراه عبر الأرضية الرقمية(PROGRES) يوم الـ26 جانفي 2025، ويعلن عن قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز المسابقة عبر الأرضية الرقمية نفسها.

ويتم تأكيد المشاركة من الـ27 إلى الـ28 جائفي 2025. كما تودع طعون المترشحين غير المقبولين في المسابقة عبر الأرضية الرقمية (PROGRES) من الـ29 إلى الـ31 جائفي 2025، وتتم دراسة طعون المترشحين غير المقبولين في المسابقة عبر الأرضية الرقمية نفسها، يوم الأول فيفري 2025".

ويعلن عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز المسابقة عبر الأرضية الرقمية (PROGRES) وتأكيد المشاركة من الخامس إلى الـ27 فيفري 2025. ويتم نشر النتائج النهائية للمسابقة بعد مصادقة الهيئات العلمية المؤهلة في أجل 3 أيام كحد أقصى بعد تاريخ إجرائها. كما يتم تسجيل المترشحين المقبولين لدى مؤسسة جامعية واحدة عبرPROGRES ، خلال 15 يوما من الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية. progress.mesrs.dz