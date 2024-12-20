عمراني: سليماني لديه مشكل مع الإدارة

تنقل شباب بلوزداد، صبيحة اليوم، إلى العاصمة المصرية، القاهرة، تحسبا لمواجهة الأهلي المصري، الأحد المقبل، في مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية، من دون قائده إسلام سليماني.

وكشف مدرب النادي، عبد القادر عمراني، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، في رده عن سؤال حول غياب الهداف التاريخي لـ"الخضر"، أن ذلك "راجع لمشاكل بين اللاعب وإدارة الفريق"، دون أن يخوض في التفاصيل.

ويتعارض هذا التصريح بشكل مباشر مع ما ذكره المدرب المساعد، عز الدين رحيم، بعد مباراة الساورة، والذي غاب عنها سليماني، وقبلها مباراة ملعب أبيجان، في مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية، أنه كان بداعي الإصابة.

كما أكد عمراني، في تصريحاته للإذاعة الوطنية، دائما، أن اللاعب طلال بوصوف هو الآخر ليس مصابا (عكس ما صرح به رحيم)، دون أن يخوض في أسباب غياب اللاعب الأسبق لوفاق سطيف عن مباريات فريقه الأخيرة.