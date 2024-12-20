غليزان: توقيف 36 شخصا

نفذت قوات الشرطة بغليزان، التابعة لمختلف الوحدات العملياتية، عملية مشتركة مع مصالح الدرك الوطني بغليزان، مست جميع الأحياء، والنقاط السوداء بإقليم الاختصاص.

ومكنت العملية، حسب البيان الصادر اليوم، من "تنقيط 1792 شخصا، بالإضافة إلى 2164 مركبة، أسفرت عن توقيف 36 شخصا، مع ضبط وحجز 218 قرصا من المؤثرات العقلية، و22.53 غراما من المخدرات، و7 أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأنواع، والأحجام، وبندقية صيد، بالإضافة إلى تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المنازل مع استرجاع المسروقات".

ولم تذكر مصالح الأمن متى تمت العملية. وأضاف البيان: "كما تم حجز 81 دراجة نارية لارتكاب أصحابها مخالفات مرورية تتجلى في عدم تقديم الوثائق، وعدم ارتداء الخوذة، مع تحرير 423 مخالفة و69 جنحة مرورية ضد مخالفي قانون المرور". وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية.