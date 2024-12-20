ڤالمة: 7 جرحى في اصطدام تسلسلي لمركبات

أفاد بيان للمديرية الولائية للحماية المدنية بڤالمة، بإصابة سبعة أشخاص بجروح مختلفة، جراء حادث اصطدام تسلسلي لثلاث مركبات سياحية، بالمكان المسمى قرية عين الحوتة في بلدية رأس العقبة، على مستوى الطريق الوطني رقم 20 الرابطة، بين ڤالمة وقسنطينة.

وأوضح البيان، الصادر اليوم، أن "مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة وادي الزناتي، تدخلت لإجلاء المصابين المتراوحة أعمارهم بين 5 سنوات و58 سنة إلى مستشفى الأمير عبد القادر بوادي الزناتي".

يشار إلى أن حادثا مروريا مماثلا، كان قد وقع ساعة قبل هذا الحادث، على مستوى الطريق الوطني رقم 80 ببلدية لخزارة، تمثل في اصطدام بين مركبتين، مخلفا 3 جرحى، حسب بيان الحماية المدنية.





