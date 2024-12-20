الإطاحة بعصابة حاولت قتل مواطن بقسنطينة

تمكنت مصالح الدرك الوطني من توقيف عصابة أحياء، اعتدت على أحد المواطنين، بالسلاح الأبيض، بحي بوصوف بقسنطينة.

وحسب ما أفاد به بيان لمصالح الدرك بقسنطينة، اليوم، فإن العملية قد بدأت "بعد رصد فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه مجموعة من الأشخاص يعتدون على أحد المواطنين بواسطة أسلحة بيضاء بحي بوصوف". ولم يذكر تاريخ الواقعة.

وأضاف البيان أنه "على الفور، باشر محققو الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة تحرياتهم لتحديد هوية المشتبه فيهم، من خلال تكثيف الدوريات وتنشيط عنصر الاستعلام، وكذا المراقبة العامة للإقليم، ليتم تحديد مكان تواجد جماعة الأشرار، بالتنسيق مع فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بقسنطينة".

وقد سارع عناصر الدرك الوطني - يضيف البيان - إلى "مداهمة مكان تواجد المشتبه فيهم، إذ تم توقيف ثلاثة أشخاص متورطين في هذا الاعتداء، ليتم اقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق وتوقيف باقي أفراد العصابة".

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة بجناية تكوين جمعية أشرار، وجناية محاولة القتل العمدي، إنشاء وترؤس عصابة أحياء، قصد الشروع في المساس بالأمن العمومي.

هذا وختم البيان: "تؤكد قيادة الدرك الوطني، أن كل قنوات الاتصال تبقى مفتوحة أمام المواطنين للتبليغ عن مثل هذه التصرفات، على غرار الرقم الأخضر 55-10، وصفحة "طريقي" على منصة فايسبوك".