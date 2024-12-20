رسالة من رئيس الجمهورية إلى نظيره الصومالي

سلم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الجمعة، رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حسن شيخ محمود، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح المصدر أن الرئيس الصومالي اغتنم هذه الفرصة "للإشادة بأواصر الصداقة والتضامن التي تربط بين الشعبين الجزائري والصومالي"، معبرا عن تقديره "الكبير للمكانة المرموقة التي تحوزها الجزائر على مستوى القارة الإفريقية".

وشكر الرئيس الصومالي بالمناسبة -يضيف البيان- الجزائر على "تكوين طلبة بلده في مختلف الجامعات الجزائرية وعلى تطوير سبل تعاون البلدين في المجالات الأخرى، السياسية والاقتصادية".