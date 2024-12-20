مازة أغلى لاعب في "البندسليغا 2"

بات الدولي الجزائري، إبراهيم مازة، لاعب نادي هيرتا برلين، أغلى لاعبي بطولة القسم الثاني الألماني لكرة القدم، حسب ما كشفه الموقع العالمي المختص "ترانسفر ماركت"، اليوم الجمعة.

وتقدر القيمة المالية لصانع الألعاب مازة صاحب 19 سنة في سوق الانتقالات بـ 12 مليون أورو.

وحسب الموقع، لا يوجد لاعب آخر في "البندسليغا 2" تعادل قيمته المالية في سوق التحويلات هذا المبلغ أو تتجاوزه، حيث يشغل المركز الثاني اللاعب اليوناني ستيفانوس تيماس (18 سنة) مهاجم نادي نورمبورغ، بقيمة مالية تبلغ 10 ملايين أورو.

وشهدت القيمة المالية لمازة ارتفاعا لافتا ذلك أنها كانت تترواح ما بين 800 إلى 900 ألف أورو فقط في شهر جانفي الماضي.