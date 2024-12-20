سوريون ينتفضون ضد القوات الصهيونية (فيديو)

أفادت القناة 14 العبرية بأن الجيش الصهيوني أطلق النار على مواطن سوري بدعوى أنه "شكل خطرا على القوات في المنطقة العازلة".

شاهد | لحظة إطلاق جنود الاحتلال النار على المتظاهرين ما أدى لإصابة شاب قرب ثكنة الجزيرة غربي قرية معرية في منطقة حوض اليرموك جنوب سوريا pic.twitter.com/MNrWAvdc7L — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 20, 2024

وأوضحت القناة أن حادث إطلاق النار في المنطقة العازلة في سوريا وقع في إطار مظاهرة قام بها السكان المحليون ضد الوجود الصهيوني في المنطقة.

وتجمع عشرات المدنيين قرب ثكنة "الجزيرة" بالقرب من بلدة معرية بحوض اليرموك غرب مدينة درعا جنوبي سوريا، للمطالبة بانسحاب الجيش الصهيوني من المنطقة وإيقاف عملية التوغل، تزامنا مع إطلاق القوات المحتلة النار في الهواء لمنع اقتراب المتظاهرين من المواقع العسكرية في المنطقة.

وانتشرت مشاهد لقيام الجيش الصهيوني بتجميع وتفجير أسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري سابقا جنوبي سوريا.

واستغلت القوات الصهيونية انسحاب الجيش السوري بداية الشهر الجاري من بعض المواقع في جنوب سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد، من أجل التوغل البري في مناطق متعددة على امتداد الجولان، ابتداء من جبل الشيخ شمالا وحتى قرية المعرية في درعا باتجاه الحدود الأردنية السورية جنوبا.