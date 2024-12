Démantèlement d’un gang ayant tenté d’assassiner un citoyen

Les services de la Gendarmerie nationale ont réussi à arrêter un gang de quartier ayant agressé un citoyen à l'arme blanche à la cité Boussouf à Constantine.

Selon un communiqué des services de la gendarmerie de Constantine, l'opération a débuté « après avoir repéré une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, dans laquelle un groupe de personnes agresse un citoyen à l’aide d’armes blanches dans le quartier Boussouf ». La date exacte de l'incident n'a pas été précisée.

« immédiatement, les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Constantine ont lancé leurs investigations pour identifier les suspects, en intensifiant les patrouilles et en activant l'élément de renseignement, ainsi que la surveillance générale de la région, ce qui a permis de localiser le groupe de malfaiteurs, en coordination avec l'unité de sécurité et d'investigation de la gendarmerie de Constantine», précise le communiqué.

Les éléments de la gendarmerie se sont précipités sur les lieux de la localisation des suspects et ont arrêté trois individus impliqués dans cette agression, avant de les conduire au poste pour poursuivre l'enquête et arrêter le reste des membres du gang.

Après avoir respecté toutes les procédures légales, les suspects ont été présentés devant les autorités judiciaires compétentes pour des accusations de formation d'une association de malfaiteurs, tentative de meurtre avec préméditation, création et direction d'un gang de quartier, en vue de porter atteinte à l'ordre public.

« La direction de la gendarmerie nationale confirme que toutes les voies de communication restent ouvertes pour que les citoyens signalent de tels comportements, notamment le numéro vert 10-55 et la page "Tariqi" sur la plateforme Facebook», conclut le communiqué.