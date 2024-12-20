تنكر وتفجير .. عملية نوعية للمقاومة

أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الجمعة، أن مقاتلا في صفوفها تنكر بلباس الجيش الصهيوني وفجر نفسه بقوة مكونة من 6 جنود بواسطة حزام ناسف.

وقالت "القسام" في بيان لها: "في عملية أمنية معقدة...تمكن مجاهد قسامي من الإجهاز على قناص صهيوني ومساعده بعد ظهر اليوم من مسافة صفر في مخيم جباليا شمال القطاع".

وأضاف البيان: "وبعد ساعة من الحدث.. تنكر نفس المُجاهد بلباس جنود الاحتلال، واستطاع الوصول لقوة صهيونية مكونة من 6 جنود وتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف في القوة وإيقاعها بين قتيل وجريح".

وتظهر بيانات الجيش الصهيوني على موقعه الرسمي، أن عدد القتلى في صفوفه بلغ منذ السابع من أكتوبر 2023 وخلال الغزو البري لغزة ولبنان 818 عسكريا، ما بين ضباط وجنود.

ويواصل الكيان الصهيوني، المدعوم أمريكيا، منذ السابع من أكتوبر 2023 عدوانه على غزة، مما خلف نحو 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني.