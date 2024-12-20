الرابطة الثانية (وسط-غرب): نجم بن عكنون بطلا شتويا

عمق متصدر الرابطة المحترفة الثانية هواة (مجموعة وسط-غرب)، نجم بن عكنون، الفارق عن الملاحق، رائد القبة، إلى 5 نقاط بعد إجراء مقابلات الجولة الـ 14، اليوم الجمعة.

وحقق نجم بن عكنون فوزا منطقيا عندما استقبل نجم القليعة، الذي يعاني في المراتب الأخيرة، بنتيجة (2-0) في حين ضيع رائد القبة نقطتين ثمينتين على ملعبه واكتفى بالتعادل أمام نظيره صفاء خميس مليانة.

وبعد نتائج اليوم يرسم النجم تتويجه بلقب مرحلة الذهاب الشرفي قبل جولة واحدة على نهاية النصف الأول من الموسم، حيث يسعى النادي العاصمي للعودة سريعا إلى قسم الأضواء الذي غادره السنة الماضية.

النتائج والترتيب:

وداد مستغانم - غالي معسكر 1-1

مستقبل واد سلي - نصر حسين داي 1-2

شبيبة تيارت - شبيبة الأبيار 1-1

رائد القبة - صفاء خميس مليانة 1-1

نجم بن عكنون - نجم القليعة 2-0

مولودية سعيدة - أمل الأربعاء 0-0

جمعية وهران - اتحاد بشار جديد 2-1

شباب المشرية - شباب تموشنت 0-1

الترتيب نقاط لعب

1. نجم بن عكنون 32 14

2. رائد القبة 27 14

4. جمعية وهران 23 14

3. شبيبة تيارت 22 14

5 . نصر حسين داي 21 14

6. اتحاد بشار جديد 20 14

--. وداد مستغانم 20 14

--. شبيبة الأبيار 20 14

9 . صفاء الخميس 17 14

--. غالي معسكر 17 14

11 مولودية سعيدة 16 14

12. نجم القليعة 15 14

13. شباب تيموشنت 14 14

-- أمل الأربعاء 14 14

15. مستقبل واد سلي 13 14

16. شباب المشرية 7 14 .