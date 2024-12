Une délégation de la FIFA en Algérie

L'adaptation des statuts de la Fédération algérienne de football (FAF) aux règlements de la FIFA est arrivée à son étape finale après cinq années de travail.

Selon une source proche du dossier, une délégation de la FIFA se rendra en Algérie ce dimanche pour examiner les dernières modifications apportées au projet de statuts, après son approbation par le ministère des Sports.

Le processus a débuté en 2019, lorsque la FAF a entamé la mise en conformité de ses statuts avec les règlements de la FIFA. Bien que le président de la FAF, Djahid Zefizef, et son prédécesseur, Amara Charafeddine, aient annoncé la fin de l’opération à deux reprises (en juin 2021 et en avril 2023), la procédure n'a pas été finalisée, faute d’une réunion de l'assemblée générale pour approuver le projet de statut révisé.

Parmi les principales modifications qui ont suscité des débats entre la FAF, le ministère des Sports et les représentants de la FIFA, l’un des points les plus controversés concerne la suppression de la personnalisation de l’adhésion (réduite à des entités morales) et la fin de l'adhésion des anciens présidents de la FAF.

En revanche, il a été décidé de maintenir l’adhésion honorifique du représentant du Front de Libération Nationale, en raison de sa valeur historique, bien qu'il ne reste que deux membres vivants de cette catégorie.

Les autres ajustements portent sur la limitation des mandats du président de la FAF à trois au maximum et l’instauration d’une élection pour les comités des candidatures et des recours, avec des mandats de 4 ans, remplaçant ainsi les anciennes nominations directes.

Si les représentants de la FIFA approuvent ce projet lors de leur visite, une assemblée générale extraordinaire sera convoquée fin janvier pour valider les modifications. Ensuite, une assemblée générale élective de la FAF aura lieu en mars, en appliquant les nouveaux statuts.