"لعنة" ضربات الجزاء تطارد مولودية الجزائر (فيديو)

فشل المدرب الجديد لمولودية الجزائر في تحقيق الانطلاقة المثالية واكتفى بنتيجة التعادل أمام الضيف جمعية الشلف، اليوم الجمعة، في إطار الجولة الـ 14 من الرابطة المحترفة الأولى.

وقدم أشبال التقني التونسي، خالد بن يحيى، العائد إلى العارضة الفنية للنادي العاصمي، بعد إقالة المدرب الفرنسي، باتريس بوميل، مستوى متواضعا وفشلوا في اختراق دفاع أبناء الونشريس لتنتهي المقابلة كما بدأت على نتيجة البياض.

ويغيب الفوز عن حامل اللقب للمقابلة الثالثة على التوالي في البطولة، وعلى غرار المواجهتين السابقتين ضيع لاعبو العميد ضربة جزاء جديدة وهو ما تعود "الشناوة" على مشاهدته في الفترة الأخيرة.

ورغم تغيير منفذ الركلة (ديلور ضيع ركلتين أمام شباب بلوزداد ووفاق سطيف)، فشل متوسط الميدان العربي ثابتي في افتتاح باب التسجيل من علامة الجزاء في الدقيقة 45 بعد تألق الحارس مجادل في صدها.

وبهذه النتيجة أصبحت مولودية الجزائر في المركز الرابع برصيد 18 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر، شبيبة القبائل، في انتظار تسوية الرزنامة، في المقابل يعود أشبال المدرب سمير زاوي بنقطة ثمينة من ملعب 5 جويلية رفعت رصيدهم إلى النقطة الـ 17.

وفي مقابلة أخرى أجريت اليوم، افترق اتحاد خنشلة واتحاد بسكرة على نتيجة التعادل السلبي بملعب حمام عمار في خنشلة، حيث ضيع "السيسكاوة" فرصة التواجد في "البوديوم" في حين يبقى أبناء الزيبان في مؤخرة الترتيب.

النتائج والترتيب:

الجمعة 20 ديسمبر 2024:

اتحاد خنشلة - اتحاد بسكرة 0-0

مولودية الجزائر- اولمبي الشلف 0-0

السبت 21 ديسمبر 2024 :

اولمبي اقبو - مولودية البيض

نادي بارادو- شبيبة الساورة

شباب قسنطينة- نجم مقرة

شبيبة القبائل - ترجي مستغانم

وفاق سطيف- اتحاد الجزائر

مولودية وهران- شباب بلوزداد أجلت إلى موعد لاحق.

الترتيب : نقاط لعب

1. شبيبة القبائل 21 12

2. شباب قسنطينة 19 11

--. وفاق سطيف 19 13

4. مولودية الجزائر 18 11

-- مولودية وهران 18 13

6. أولمبيك آقبو 17 12

--. اتحاد خنشلة 17 13

--. جمعية الشلف 17 14

9. اتحاد الجزائر 16 9

--. شباب بلوزداد 16 10

11. نجم مقرة 14 13

12. نادي بارادو 13 10

--. شبيبة الساورة 13 12

14. ترجي مستغانم 12 12

15. مولودية البيض 11 12

--. اتحاد بسكرة 11 13.