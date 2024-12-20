دعوة لتنظيم احتجاجات بمختلف المدن المغربية

دعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع إلى تنظيم احتجاجات بمختلف المدن المغربية، بعد غد الأحد، تزامنا مع الذكرى الرابعة لتوقيع اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأطلقت الجبهة نداء للتعبئة من أجل الاحتجاج على التطبيع، مؤكدة أن هذا الأخير تم ضد مشاعر الشعب المغربي، ومستنكرة إمعان الدولة في التوغل في مسلسل التطبيع رغم مرور حوالي 15 شهرا عن حرب الإبادة ضد غزة بشكل خاص.

كما نددت الجبهة بقيام الدولة بمتابعة ومحاكمة واعتقال عدد من المناضلين في صفوفها، على خلفية دعمهم للفلسطينيين ومناهضتهم للتطبيع وتنديدهم بالمجازر الصهيونية، مؤكدة مواصلة النضال إلى حين إسقاط التطبيع، ومواصلة دعم كفاح الفلسطينيين.

وعلى خلفية هذا النداء، شرعت فروع الجبهة بالمدن في الإعلان عن تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية، وعلى رأسها مدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة، تحت شعار النضال لإسقاط التطبيع ودعم كفاح الشعب الفلسطيني مسيرة واحدة".

وقالت إن تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني يمثل خيانة للقضية الفلسطينية، وقد تجاوزت الدولة كل الخطوط الحمراء، غير آبهة بالموقف الشعبي الرافض، بل لجأت إلى قمع الأصوات الحرة، حيث قامت السلطات في الأشهر الأخيرة باعتقال العديد من المناضلين الداعمين لفلسطين وتقديمهم للمحاكمة بتهم ملفقة تهدف إلى إسكات أصواتهم.

وأكدت أنه منذ توقيع اتفاقيات التطبيع، لم تتوقف الدولة المغربية عن ترسيخ العلاقات مع الكيان الصهيوني عبر فتح مكاتب اتصال وتوقيع اتفاقيات تجارية وأمنية مشبوهة، مشيرة إلى أن هذه الخطوات ليست مجرد علاقات دبلوماسية فحسب، بل هي دعم مباشر لكيان يمارس الإبادة بحق شعب أعزل، ما يجعل من المغرب شريكا في هذه الجرائم.