أحمد الشرع "برغماتي"

وصفت ‏مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف اليوم الجمعة، القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع بـ"برغماتي"، موضحة أن واشنطن تنظر في أمر العقوبات على سوريا.

ووفق جريدة الوطن السورية، فإن باربرا ليف بعد اجتماع وفد أمريكي رفيع مع الشرع، أوضحت أن سبب إلغاء مؤتمرهم الصحافي في دمشق هو ازدحام الطرقات بالاحتفالات.

وأضافت ليف: "ننظر في أمر العقوبات ويتعين على الحكومة السورية الجديدة أن تكون متجاوبة وتبدي تقدماً".

وتابعت ‏مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: "الشرع برغماتي وسمعنا منه تصريحات عملية ومعتدلة للغاية حول قضايا المرأة والمساواة في الحقوق".

وأردفت باربرا ليف: "سنقدم الدعم الفني إلى سوريا لتوثيق جرائم الأسد وستكون القبور الجماعية أولوية لنا".

وقد سافر وفد أمريكي رفيع المستوى إلى دمشق اليوم الجمعة، وجلس مع أحمد الشرع، بحسب "جريدة الوطن" السورية، فإن الوفد الأمريكي ناقش مع الإدارة الجديدة لسوريا "رفع العقوبات عن الشعب السوري ومن بينها قانون قيصر"، مشيرة إلى أن "الوفد ناقش أيضا مع الإدارة الجديدة لسوريا رفع "هيئة تحرير الشام" عن قوائم الإرهاب".

ووفق "سي إن إن"، يؤكد الاجتماع مع أحمد الشرع، "مدى ملحاحية الجهود الأمريكية في التعامل مع الحكومة المؤقتة في سوريا لضمان عدم عودة تنظيم "داعش" إلى الظهور في البلاد، والذي حذر المسؤولون الأمريكيون من أنه سيسعى إلى إعادة تجميع صفوفه في أعقاب الانهيار المذهل للنظام السوري".