صاروخ يمني يستهدف "تل أبيب" (فيديو)

دوّت صافرات الإنذار في مناطق واسعة من "تل أبيب" ووسط الكيان المحتل، جراء قصف صاروخي أطلقته القوات المسلحة اليمنية "الحوثي"، فجر اليوم السبت.

وأكدت قوات الاحتلال الصهيوني، في بيان لها، صدر اليوم السبت، فشلها في اعتراض الصاروخ، الذي تجاوز منظومات القبة الحديدية ومنظومة "حيتس"، وسقط على مدينة "تل أبيب"، ما تسبب بانفجار ضخم سُمع صداه في مناطق بالضفة الغربية.

وقالت الإذاعة الصهيونية الرسمية إن القوات الصهيونية "تحقق في سبب الفشل باعتراض الصاروخ اليمني الذي انفجر بتل أبيب وخلف 30 مصابا". وقالت صحيفة هآرتس العبرية، إن فرق الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيي ولفسون وإيخلوف، إثر سقوط الصاروخ اليمني.

من جهته، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، مسؤولية قواته عن العملية، مشيرا إلى أن "الصاروخ المستخدم من طراز "فلسطين 2"، وهو صاروخ باليستي فرط صوتي استهدف موقعا عسكريا في مدينة يافا المحتلة".

وأكد سريع أن "الصاروخ أصاب هدفه بدقة، وأن العملية تأتي ضمن المرحلة الخامسة من الإسناد انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه".

بدورها، أشارت صحيفة "معاريف" العبرية إلى أن منظومة "حيتس" فشلت للمرة الرابعة في اعتراض الصواريخ الباليستية، ثلاثة منها أُطلقت من اليمن، وواحد من لبنان.