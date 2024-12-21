الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس في ألمانيا

قال راينر هاسيلوف، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية، إن المتهم بهجوم سوق عيد الميلاد في الولاية مؤخرا "طبيب سعودي يقيم في ألمانيا منذ عام 2006".

وأضاف هاسيلوف لوسائل إعلام محلية، في مكان الواقعة، مساء أمس الجمعة: "لقد أوقفنا المنفذ.. من خلال ما نعرفه حتى الآن، كان مهاجما منفردا، لذا لا نعتقد أن هناك أي خطر آخر على المدينة".

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن "المشتبه به طبيب يدعى طالب، يبلغ من العمر 50 عاما، ويعيش في منطقة بيرنبورغ، حيث يعمل في عيادة. لديه إقامة دائمة في ألمانيا".

وقالت الصحيفة إن المشتبه به "قاد سيارته من نوع "BMW" المستأجرة ذات الدفع الرباعي، لأكثر من 400 متر عبر سوق عيد الميلاد المزدحم في مدينة ماغديبورغ". على إثر ذلك، اعتقل ضباط الشرطة السائق عند تقاطع ليس بعيدا عن أحد مداخل سوق عيد الميلاد. وقُتل شخص بالغ وطفل صغير في الحادث.

وقالت خدمات الطوارئ الألمانية إن "ما بين 60 إلى 80 شخصا أصيبوا بجروح، عندما دهست سيارة زوار ذلك السوق، مشيرة إلى أن عددا من الجرحى في حالة خطيرة".

من جهتها، نشرت سفارة السعودية في ألمانيا بيانا من وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية بمنصة إكس ورد فيه: "أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية حادثة الدهس التي وقعت في سوق بمدينة ماغديبورغ في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ونتج عنه وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، معبرة عن تضامنها مع الشعب الألماني وأسر الضحايا".

وتابع بيان السفارة: "تؤكد المملكة موقفها في نبذ العنف، كما تعبر عن تعاطفها وصادق تعازيها لأسر المتوفين ولجمهورية ألمانيا الاتحادية حكومة وشعبا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".

يذكر أن برلين أحيت، يوم الخميس، الذكرى الثامنة لهجوم على سوق لعيد الميلاد في 2016، نفذه التونسي أنيس عامري، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات بجروح.