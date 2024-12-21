رئيس الـ"فيفا" يعزي في وفاة خالف

قدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا"، جياني إنفانتينو، تعازيه في وفاة المدرب الوطني الأسبق، محيي الدين خالف، الذي وافته المنية يوم 10 ديسمبر الماضي.

وفي رسالة تعزية موجهة إلى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، نشرت الجمعة، قال إنفانتينو: "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المدرب الوطني الأسبق وأسطورة كرة القدم الجزائرية، محيي الدين خالف، الذي لعب بشكل خاص مع نادي شبيبة القبائل، محققا انضماما تاريخيا إلى القسم الأول، لكن قبل كل شيء، كتب اسمه في تاريخ النادي مدربا، أبرزها الفوز بثمانية ألقاب للبطولة الجزائرية وكأس الأندية الأبطال الإفريقية".

وتابع إنفانتينو: "خالف ميّز نفسه مدربا للمنتخب الجزائري مع التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 1980، وكأس الأمم الإفريقية من العام نفسه، وكذلك كأس العالم لكرة القدم 1982 في إسبانيا، بعد ذلك، خاض تجارب تدريبية في الإمارات العربية المتحدة والمغرب وتونس".

وأكد رئيس "الفيفا" في ختام رسالته: "لن ننساك، وسوف نفتقدك كثيرا، وبالنيابة عن مجتمع كرة القدم الدولي، أود أن أعرب عن أعمق مشاعرنا.. تعازينا للاتحادية الجزائرية، وكذلك لعائلته وأصدقائه وأحبائه، محيي الدين خالف، ستبقى في ذاكرتنا".