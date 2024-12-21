الاحتلال الصهيوني ينسف مباني شرقي رفح

نسفت قوات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم السبت، عدة مبان سكنية في رفح، جنوبي قطاع غزة.

ونقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بدورها نقلت عن شهود عيان، أن قوات الاحتلال الصهيوني "نسفت مباني سكنية في حي الجنينة شرقي مدينة رفح، بالتزامن مع إطلاق نار من مروحيات".

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45.206 فلسطيني، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107.512 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.