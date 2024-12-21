عين الدفلى: توقيف 5 أشخاص أضرموا النار عمدا في سيارات

تمكنت عناصر الأمن الحضري الثاني لولاية عين الدفلى، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف خمسة أشخاص، على خلفية قضية إضرام النار عمدا في خمس سيارات بالمدينة.

ووفق بيان لذات المصالح، صدر اليوم السبت، فإن وقائع القضية تعود عندما "تلقت الضبطية القضائية للأمن الحضري الثاني شكاوى عن تعرض خمس مركبات مختلفة الأصناف إلى نشوب حريق بأجزاء منها وفي أوقات مختلفة، خلال الفترة الليلية، عندما كانت مركونة بأحد أحياء مدينة عين الدفلى".

وأسفرت التدابير والإجراءات المتخذة من طرف الأمن - يضيف البيان - بعد استغلاله الدقيق للمعلومات المتحصل عليها، عن "تحديد هويتي شخصين مشتبه فيهما، ليتم إعداد خطة أمنية محكمة مكنت من إلقاء القبض عليهما".

ومواصلة للأبحاث والتحقيقات الميدانية، "أفضت إلى توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم في القضية، وبمواجهتهم بالأفعال المنسوبة إليهم، اعترفوا بارتكابهم للفعل الإجرامي"، تؤكد ذات المصدر.

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهة القضائية المختصة بتهمة تكوين جمعية أشرار، لغرض الإعداد لجناية، جناية إضرام النار عمدا في مركبة مملوكة للغير، والتي خصّتهم بأمر إيداع.