غليزان: توقيف جماعة أشرار

أوقفت عناصر الأمن الحضري الخامس، بأمن ولاية غليزان، 3 أشخاص عن قضية السرقة في حالة تلبس لوحدتين لجهازي تكييف الهواء مع استرجاعهما.

فعلى إثر دوريات قامت بها ذات المصالح، في حدود الساعة (03:00) صباحا على مستوى حي برمادية، حسب البيان الأمني، فقد لفت انتباههم ثلاثة أشخاص بحوزتهم وحدتان خارجيتان لجهازي تكييف الهواء، تمت سرقتهما من سكنات وظيفية تابعة لإحدى المؤسسات التربوية، ليتم توقيفهم واسترجاع المسروقات، مع حجز الأدوات التي استعملت في عملية السرقة (كماشة + قفاز).

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.

بالمقابل تمكنت عناصر الأمن الحضري الثاني، من توقيف شخصين وحجز أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس (بوشية + ساطور+ خنجر)، على إثر دوريات قامت بها ذات المصالح في حدود الساعة (05:00) صباحا على مستوى حي الباتوار، حيث لفت انتباههم شخصان مشتبه فيهما على متن دراجة نارية، ليتم توقيفهما وإخضاعهما لعملية التلمس الجسدي، إذ تم ضبط بحوزة سائق الدراجة "بوشية"، وبحوزة مرافقه خنجرين وساطور. وقد قدم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية.