اتفاقية شراكة بين الجوية الجزائرية وطيران الطاسيلي

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم السبت، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة طيران الطاسيلي.

وقال بيان الشركة إن "الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركتين وتوسيع مجالات الشراكة، مما يسهم في تحقيق النمو والاستدامة المالية، كما تسهم هذه الاتفاقية في تكامل الأنشطة، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات".

كما شملت الاتفاقية - تضيف الشركة - "عدة مجالات رئيسية، تتمثل في الأنشطة التجارية، النظم المعلوماتية والبرمجيات، الصيانة الجوية، التدريب والشحن، كما تشمل أيضا مجالات أخرى مرتبطة بالنقل الجوي لتعزيز التكامل بين الشركتين".

وفي هذا الصدد، أكدت الجوية الجزائرية، "التزامها بتعزيز التعاون المشترك وتطوير قطاع النقل الجوي في الجزائر، مما يسهم في تحقيق التنمية والارتقاء بالخدمات المقدمة للزبائن".