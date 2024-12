L'occupation sioniste détruit des bâtiments à l'est de Rafah

Les forces d'occupation sionistes ont détruit, ce matin, plusieurs immeubles résidentiels à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

Selon l'agence de presse palestinienne WAFA, citant des témoins oculaires, l'armée sionistes a "fait exploser des bâtiments résidentiels dans le quartier Al-Jenina, à l'est de la ville de Rafah, accompagnée de tirs depuis des hélicoptères".

Les forces d'occupation poursuivent leur agression contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. Cette offensive a entraîné, selon un bilan provisoire, la mort de 45 206 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, ainsi que 107 512 blessés. Des milliers de victimes demeurent encore sous les décombres et dans les rues, où les équipes de secours et d'ambulance sont incapables d'accéder.