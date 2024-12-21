عمراني: نسعى للعودة بنقطة على الأقل من القاهرة

أكد مدرب شباب بلوزداد، عبد القادر عمراني، اليوم السبت، أن فريقه سيبذل قصارى جهده لتحقيق نتيجة إيجابية في دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي المصري.

وحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، قال عبد القادر عمراني في المؤتمر الصحفي عشية المواجهة: "شكر إدارة النادي الأهلي على الاستقبال الكبير. لقد اهتموا بأدق التفاصيل".

وأضاف: "نريد تحقيق نتائج إيجابية أمام فريق كبير مثل الأهلي في ستاد القاهرة".

وتابع عمراني: "نريد العودة من القاهرة بالتعادل على الأقل ولتحقيق ذلك نحتاج إلى التركيز والهدوء وعدم إهدار الكرة واحترام التعليمات والثقة في قدرتنا على تسجيل الأهداف".

وأتم مدرب شباب بلوزداد: "لست كاهنًا يتوقع فوز فريقي أو تعادله أمام الأهلي، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أفضل نتيجة".

ويستضيف عملاق القارة السمراء، مساء الأحد، ممثل الكرة الجزائرية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على ملعب القاهرة الدولي.

ويحتل شباب بلوزداد المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط.