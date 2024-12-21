الرابطة الثانية (وسط - شرق): الصراع يشتعل مجددا

ضيع مستقبل الرويسات فرصة حسم اللقب الشتوي قبل جولة على نهاية مرحلة الذهاب من الرابطة الثانية هواة (وسط شرق) بعد سقوطه المفاجئ، زوال اليوم السبت، على أرضية ميدانه أمام جمعية الخروب بنتيجة هدف مقابل صفر.

وبعثت خسارة الرائد الصراع على ورقة الصعود مجددا بعدما استغل الملاحقين الرئيسين الفرصة وقلصا الفارق عن ممثل ولاية ورقلة.

وسحق صاحب الوصافة، اتحاد الحراش، ضيفه هلال شلغوم العيد بسداسية نظيفة استمتعت بها الجماهير الغفيرة التي حجت إلى ملعب الفاتح نوفمبر بالمحمدية، ورفع "السمسم" رصيده إلى النقطة الـ 29 بفارق 3 نقاط عن المتصدر.

بدوره حقق اتحاد عنابة فوزا صعبا ومهما أمام اتحاد خميس الخشنة بثنائية نظيفة على ملعب الثامن ماي 56، حيث فض أبناء مدينة بونة الشراكة حول المركز الثالث مع منافس اليوم وأصبحوا على بعد 5 نقاط فقط عن الريادة.

النتائج والترتيب:

الجمعة:

مولودية قسنطينة - اتحاد ورقلة 2-1

شباب باتنة - أولمبي المقرن 2-1

السبت :

اتحاد سوف - مولودية باتنة 4-0

اتحاد عنابة - اتحاد خميس الخشنة 2-0

شباب برج منايل - اتحاد الشاوية 2-1

مستقبل الرويسات - جمعية الخروب 0-1

نجم التلاغمة - شبيبة جيجل 1-0

اتحاد الحراش - هلال شلغوم العيد 6-0

الترتيب ن ل

1. مستقبل الرويسات 32 14

2. اتحاد الحراش 29 14

3. اتحاد عنابة 27 14

--. اتحاد خميس الخشنة 24 14

5. مولودية قسنطينة 23 14

6 .شباب باتنة 19 14

8. جمعية الخروب 19 14

7. اتحاد الشاوية 18 14

--. نجم التلاغمة 17 14

14. شباب برج منايل 16 14

--. هلال شلغوم العيد 16 14

-- مولودية باتنة 16 14

--. اتحاد ورقلة 16 14

12. شبيبة جيجل 14 14

15. أولمبي المقرن 10 14

16. اتحاد سوف 9 14.